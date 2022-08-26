HSK'dan Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin açıklama

Şarkıcı Gülşen'in gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından gelen eleştirilere Hakim ve Savcılar Kurulundan (HSK) açıklama geldi.

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri sonrasında gözaltına alınıp tutuklanması Türkiye'de gündem oldu. Gelen eleştirilere Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) yanıt verdi. HSK yaptığı açıklamada "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar" derken "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz" ifadelerini kullandı.

İşte HSK'nın o açıklaması:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hâkim ve Cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi bir takım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

"HAKİMLER GÖREVLERİNDE BAĞIMSIZDIRLAR"

Anayasamızın 138’inci maddesi şu amir hükümleri içermektedir:

'Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.'

"ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

Anayasa'nın 138’inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."