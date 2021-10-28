Hükümet harekete geçti: Raylı sistemler belediyelerin elinden alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre, belediyelere ait raylı sistem projelerinin tamamının bakanlığa devredilmesi için çalışma yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan, ‘Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’ Resmî Gazete'de yayımlandı.

Programda, raylı sistemlerin belediyelerden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi hedefi de yer aldı.

YENİ YILDA DEVİR İÇİN YASAL ALTYAPI HAZIRLANACAK

Cumhurbaşkanlığı programında devir işleminin amacı, "ulaşım politika ve kararlarının koordineli bir şekilde alınması ve imar kararlarıyla uyumlu bir şekilde alınması" olarak gösterildi.

Raporda bu konuda alınacak tedbir ve uygulanacak politika şöyle açıklandı:

"Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır."

Hedefin uygulanmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumlu olacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak.

Programda hedef 2 maddeyle açıklandı:

- Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin mevzuat tamamlanacaktır.

- Belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelik hazırlanacaktır."

Cumhurbaşkanlığı programına göre Türkiye'de 12 büyükşehirde raylı sistemle toplu taşıma yapılıyor. İstanbul'da Marmaray dahil 250 kilometre, İzmir'de 177, Ankara'da ise 102 kilometrelik raylı sistem ağı bulunuyor.

'U' TARTIŞMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eylül ayında yaptığı paylaşımda "İstanbul'da metronun yeni simgesi U" paylaşımı yapmıştı.

O dönem tartışmalara sebep olan konuyla ilgili, "Bakanlık olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu 'U' yapıyoruz" demişti.