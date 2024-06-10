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Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma

Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine dair bir açıklama yaptı.

İstanbul Kavacık'taki bir huzurevinde skandal görüntüler kaydedildi. Huzurevindeki bir çalışan, yaşlılara eziyet etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti.

 EZİYET EDEN HUZUREVİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kavacık'ta bir huzurevinde şiddet görüntüleri" başlığıyla yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

 Açıklamaya göre emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız." denildi.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Etiketler huzurevi şiddet iddia
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