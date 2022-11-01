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  3. ''Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok'' diyen Celal Şengör için karar verildi

''Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok'' diyen Celal Şengör için karar verildi

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Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programında Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın yaşadığına dair kanıt olmadığını söylemişti. Hakkında soruşturma başlatılan Şengör hakkında takipsizlik kararı verildi.

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te katıldığı Teke Tek Bilim programında, Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşadığına dair bir kanıt olmadığını, tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söylemişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şengör'ün kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Programa RTÜK tarafından ceza verilirken, Şengör savcılık tarafından "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılamak" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

SAVCILIKTAN KARAR
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında; savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. 

Savcılık; Şengör’ün sözlerinde hakaret, Yahudiliği ve Hristiyanlığı, dini inançları aşağılama gibi suç olmadığına hükmetti.

Etiketler celal şengör peygamber
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