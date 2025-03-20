İBB binası önünce CHP lideri Özel ile vatandaşlar arasında dikkat çeken diyaloglar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik İBB'nin Saraçhane binası önüne gelen kalabalık ile alanda bulunan CHP lideri Özgür Özel arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Vatandaşlardan biri Özel'e "Bütün teşkilatı yığ buraya" derken, Özel'in yanıtı ise "Sizin talepleriniz doğrultusunda elimden geleni yapacağım" oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar, "Başkanım, ölmek var, dönmek yok. Ok yaydan çıktı", "İmamoğlu bu İstanbul’a sahip çıktı. Teşkilat olarak, belediye olarak, halk olarak buradayız", "Bütün teşkilatı yığ buraya", "Hep buradayız, burada olacağız sonuna kadar" gibi ifadeler kullandı.

Özel de vatandaşlara "20.30'da her akşam burada olursak iyi. Ayrıca sizin talepleriniz doğrultusunda elimden geleni yapacağım" dedi.