İBB, ''Erdoğan'ın diplomasını yayınlayın'' başvurusunu reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde sunması gereken üniversite diplomasını soran Halkın Kurtuluş Partisi'ne (HKP) olumsuz yanıt verdi. İBB'nin gönderdiği yazıda başvurunun ''bilgi edinme hakkı kapsamı dışında'' olduğu belirtildi.

HKP avukatları, Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde belediyeye sunması gereken diploması hakkında 18 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bilgi edinme başvurusunda bulundu.

HKP, Erdoğan’ın diplomasının tartışmalı olduğunu iddia ederek, 1994 ve 1998 yılları arasında İBB Başkanlığı görevinde bulunan Erdoğan’ın diplomasının 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince İBB arşivinden çıkartılarak kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

İBB'den kapsam dışı yanıtı

Başvuruyu değerlendiren İBB, HKP’ye yanıt verdi. İBB, HKP’nin başvurusuna Erdoğan’ın diplomasının talep edilmesinin 49822 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “kapsam dışı” olduğunu kaydetti.

İBB’nin yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında bilgi ve belge talebinize dair ilgi elektronik başvurunuz incelenmiştir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda bilgi edinme hakkına ilişkin istisnalar düzenlenmiş olup, söz konusu kanunun 21. maddesinde “kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu nedenle talebiniz, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğundan ilgi dilekçeniz üzerinde herhangi bir işlem yapılamamıştır.

Bilgilerinize rica ederim.”

Suç duyurusunda bulundular

ankaragazeteci.com'da yer alan habere göre, HKP avukatları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Gündüz ve dilekçeyi işleme koymayan görevliler hakkında “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçunu işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.