İBB'nin X hesabından, Bakan Şimşek'e küfür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'nin "GRİ LİSTE"den çıkışını duyurduğu "başardık" paylaşımı dün sosyal medyaya da damgasını vururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulaşım İstanbul hesabından Bakan Şimşek için yapılan küfürlü paylaşım şok etkisi yarattı. İBB'den konuyla ilgili açıklama gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dün sabah saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ‘Başardık’ şeklindeki paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Ulaşım İstanbul’ isimli X hesabından küfürlü bir paylaşım yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü "gri listesi"nden çıkmasının ardından X hesabından "Başardık" paylaşımı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımı hakaret içerikli bir mesajla retweet yapan bir hesap hakkında Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım İstanbul hesabından yapılan açıklamada ise söz konusu hakaretin bir siber saldırı olduğu ifade edildi.