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İbrahim Kalın MİT Başkanlığı görevini devraldı

İbrahim Kalın MİT Başkanlığı görevini devraldı
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı. MİT'ten yapılan bilgilendirmede, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’dan devralmıştır" denildi. 

Etiketler mit başkanlık devir
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