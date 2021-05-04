İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Türbede ellerini arkasında bağlayarak yürümesi soruşturma konusu olan Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmanın gündeme oturmasının ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahir Çataklı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Çataklı, soruşturmanın “İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları” ile ilgili olduğunu söyledi.

Çataklı’nın açıklaması şöyle:

"İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayı yazdı.

İmamoğlu, bir yıl önce İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anma törenine katılmıştı. İmamoğlu, bu esnada Fatih’in eşi Gülbahar Hatun’un da türbesini ziyaret etmişti.

Pehlivan, İmamoğlu'nun buradaki ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini yazdı.

"İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi" diye yazan Pehlivan, geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin istendiğini yazdı.

Pehlivan, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamanın ise şöyle açıklandığını yazdı:

“2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...”

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