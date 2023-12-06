İGDAŞ'tan doğalgaz faturalarını %50 ucuzlatacak öneriler

İGDAŞ, havaların soğuması sonrasında güvenli doğal gaz kullanımına ve doğal gazda tasarruf edilmesine yönelik bazı önerilerde bulundu.

Pişirmeden soğutmaya, sıcak sudan ısınmaya kadar artık bir vazgeçilmez olan doğal gaza ilişkin İGDAŞ’tan bazı öneriler geldi.

Buna göre İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), güvenli kullanım ve tasarruf için şu tavsiyelerde bulundu:

İGDAŞ'tan faturalarda yüzde 50'ye varan tasarruf önerileri

- Binanızın ısı yalıtımını yaptırın. Böylece, yüzde 40'a kadar tasarruf sağlayın.

- Radyatörlerin (peteklerin) yaydığı ısıyı kaybetmemek için duvar ile petek arasına ısı yalıtım levhaları yerleştirin.

- Peteklerin önünü ve üzerini perde, koltuk ve benzeri bir eşya ile kapatmayın.

- Pencere ve kapılarınıza ısı yalıtımı yaptırın.

- Kapı ve pencere fitillerinizin sağlam olduğundan emin olun.

- İdeal ortam sıcaklığı 20-22 derece arasında olmalıdır. Oda termostatı kullanarak ideal ortam sıcaklığını koruyabilir ve yüzde 6'ya varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

- Evden kısa süreli ayrıldığınızda kombiyi kısık ayarda çalıştırın.

- Kullanım suyu sıcaklığını uygun sıcaklığa ayarlayın. (40-45 derece arası)

İGDAŞ'tan güvenli doğalgaz kullanımı önerileri

- Menfezlerinizi asla kapatmayın.

- Cihazlarınıza bağlı doğal gaz bağlantı fleksini (hortumunu) sık sık kontrol edin, yıpranmış, hasar görmüş hortumları gecikmeden değiştirin.

- Karbonmonoksit (CO) algılama cihazınızın yerini değiştirmeyin ve çalışır durumda olduğunu kontrol edin.

- Güvenli bir baca çekişi sağlamak ve baca gazı geri tepmelerini engellemek için bacalarınızı yılda en az bir kez itfaiyenin yetkilendirdiği baca temizleme firmalarına kontrol ettirin, bakımını yaptırın ve temizletin.

- Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın. Özellikle lodoslu havalarda baca gazının geri tepme olasılığı yüksek olduğu için yatarken bacalı cihazlarınızı kapatın.

- Yakıcı cihaz olarak kullandığınız kombi, şofben, soba vb. cihazların bakımlarını yılda bir kez yetkili servislerine yaptırın.