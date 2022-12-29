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Iğdır'da zırhlı araç devrildi: Çok sayıda asker yaralı

Iğdır'da zırhlı araç devrildi: Çok sayıda asker yaralı
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, lastiği patlayan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Karakoyunlu'da meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait zırhlı araç, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler ığdır zırhlı araç kaza
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