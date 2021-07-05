İkinci el raf sistemleri çeşitleri nelerdir?

Raf sistemleri depo ve iş yerlerinde düzen sağlama, istifleme, muhafaza etme ve teşhir amacıyla kullanılır.

Çeşitli kullanım amaçları bulunan raf sistemleri, ikinci el raf sistemleri piyasasında da oldukça talep gören sistemlerdir. Dayanıklı, uzun ömürlü ve güvenilir ikinci el raf sistemleri tercih edilerek ihtiyaç duyulan raf sistemi maliyeti düşürülebilir. Raf sistemleri başlıca 2 kategoride sınıflandırılır;

Ağır yük raf sistemleri

Hafif ve orta yük raf sistemleri

el raf sistemleri piyasasının öncü firması olan ZMF Raf her iki kategoride bulunan birçok raf sistemini güvenli ve kaliteli bir şekilde sunuyor. İkinci el raf sistemleri, depolama ekipmanları, raf sistemleri aksesuarları ve güvenlik aparatları gibi raf sistemlerine dair birçok ürün uygun şartlara sunuluyor. ZMF Raf ikinci el raf sitemleri alımı ve satımında danışmanlık ve profesyonel destek sunuyor.

Deponuzun fiziksel özellikleri ve depolanacak ürünlerin ağırlık ve türüne göre çok çeşitli ikinci el raf sistemleri vardır. Ağır yük raf sistemleri şu şekilde isimlendirilir ve kullanım amaçları ve şekilleri farklılık gösterir;

Sırt sırta depo raf sistemleri

Soğuk hava depo raf sistemleri

Giydirme depo raf sistemleri

İçine girilebilir depo raf sistemleri

Dar koridor depo raf sistemleri

Askılı depo raf sistemleri

Katlı- platform depo raf sistemleri

Konsol kollu depo raf sistemleri

Çift derinlikli depo raf sistemleri

Kayar raf sistemleri

Mekik raf sistemleri

İkinci el raf sistemleri içerisinde en çok tercih edilen raf sistemleri hafif ve orta yük raf sistemleri olmaktadır. Bu sistemler, depo, mağaza ve iş yerlerinde teşhir ve istifleme amacıyla kullanılır. Arşiv ve kütüphanelerde de 2. el hafif ve orta yük raf sistemleri sıklıkla yer alan sistemlerdir. Hafif ve orta yük raf sistemleri şu şekilde isimlendirilir;

Toptan- perakende raf sistemleri

Kompakt- arşiv raf sistemleri

Ahşap raf sistemleri

Çelik/Arşiv raf sistemleri

Sipariş toplama raf sistemleri

ZMF Raf sistemleri tecrübesiyle işletmenizin ihtiyacı olan raf sistemlerine avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. İkinci el raf sistemleri alımı ve satımında öncü firma olan ZMF Raf istediğiniz ikinci el raf sistemlerini belirlemenizde yardımcı olur ve profesyonel destek sağlar. Avantajlı fiyatlardan faydalanarak raf sistemi maliyetinizi düşürebilir ve en doğru seçimi yapmak için yardım talebinde bulunabilirsiniz. ZMF Raf uzman personeliyle 7/24 hizmet sunuyor…