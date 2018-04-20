İlginç olay ! Geçmişten geldiğini iddia etti

Zamanda yolculuk yapma akımına yeni bir isim daha dahil oldu. Fakat yeni zaman yolcusu diğer zaman yolcularının aksine geleceğe değil, ruhani bir görev için 1860'lı yılların Amerikası'na gittiğini öne sürüyor.

Amerikan İç Savaşı'nda mücadele etmek için tanrı tarafından 1860 yılına gönderildiğini öne süren YouTuber Steve Pursell yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlatıyor:



''Merhaba kardeşlerim, ben dostunuz Steve Pursell. Bugün 18 Haziran 2018. Tanrının dün bana bahşettiği ruhani bir görevi sizlerle paylaşmak istedim. Kendimi biraz kötü hissediyordum, bir şeye çarptım ve kendimi yatakta buldum. Korkunç bir kalp krizi geçirdiğimi düşündüm.''

''Acı çekiyordum ve sanki ölüyor gibi hissediyordum fakat tanrı birden bana seslendi. Acı çektiğimde ve sıkıntılı olduğunda tanrı sık sık bana seslenir ve beni iyileştirir. Tanrı beni tekrar geçmişe gönderdi.''

Geçmişe birkaç defa gitti!



''Geçen yıl tanrı beni geçmişe gönderdi ve bu konu hakkında bir video yayınlamayı hiç düşünmedim. Bunun için özür diliyorum.''



''Fakat tanrı beni geçmişe gönderdi ve kendimi 1860 yılında Amerikan İç Savaşı'nda muharebe meydanında buldum. Sanırım Birlik (Union) destekçileriyle beraber harp ediyordum ve düşen bir ağacın arkasında saklanıyordum.''



Zaman yolcusu Steve Pursell dönemin eski tip silahlarıyla zırhlandığını da öne sürüyor. Yalnızca birkaç dakika süren bu deneyimden Steve Pursell son derece engin bir tecrübe olarak bahsediyor.





Zaman yolcusu Steve Pursell'in iddiaları 1860 yılına gönderilmesiyle sınırlı kalmıyor. Pursell'in iddiasına göre tanrı onu bu hafta 1776'daki Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na da gönderdi.

Başına gelenleri neden açıkladı?



Fakat Pursell yaşadığı zaman yolculuğu deneyimlerini geçmişte pek fazla yaşamadığını da söylüyor. Peki Pursell bu tuhaf iddiaları neden anlatıyor? Pursell, insanların bu tip konuları açıkça konuşması gerektiğini düşünüyor.



Pursell ayrıca zamanın bir boyut olduğunu ve tıpkı binadan binaya atlar gibi zaman boyutlarından atlanabileceğini söylüyor.



Zaman yolcusu Pursell'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da en azından günümüzde insanların geçmişe yolculuk yapabileceğine dair fiziksel bir kanıt henüz yok.



Uzmanlar 'yok öyle bir dünya' diyor!



Montana Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan profesör Willaim Hiscock'a göre geleceğe yolculuk yapmak, İzafiyet Teorisi'nde zaman genişlemesinin gözlemlenebilir etkisi.



Fakat geçmişe yolculuk yapmak günümzdeki fizik anlayışına göre kesin bir ölüm anlamına geliyor.