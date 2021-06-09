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İnşaat işçisi ''utanıyorum'' diyerek paylaştı: Burada insan yaşayacak

Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler gündem oldu. İnşaat halindeki binanın sallanan duvarını gösteren işçi, ''Bu evlerde insan yaşayacak'' diyerek isyan etti.

Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler 'insan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirtti. Görüntülerde henüz inşaat halinde olan binanın tuğla duvarını elindeki sopa ile iten işçi, tuğla duvarın nasıl sallandığını gözler önüne serdi.

"BURADA İNSAN YAŞAYACAK"
Videoda binayı yapan ustayı ve sert bir dille eleştiren vatandaş, "Deprem olduğu zaman insanların canları neden önemsiz. Anlatıyoruz anlamıyorlar. Bu duvarı görüyor musunuz? Ben işimden utanıyorum. Burada insan yaşayacak. Bakın, izleyin " dedi.

Etiketler inşaat işçisi tuğla duvar
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