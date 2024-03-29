İnsan vücudunun şarj ettiği bitmeyen pil icat üretildi

Bilim insanları bu sefer de insan vücudu tarafından şarj edilebilen "implant" edilebilir hiç bitmeyen pil geliştirildi.

Çinli bir grup bilim insanı, vücuda yerleştirilebilen ve sürekli elektrik üretebilen bir pil sistemi yarattı.

Çin'in Tianjin Teknoloji Üniversitesi'ndeki uzmanların çığır açan tasarımı sağlık sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor.

İmplante edilebilir piller ve elektronik cihazlar, yıllar içinde sağlık sektörünü tamamen değiştirmişti. Kalp pilleri ve nörostimülatörler, doktorların ağrıyla başa çıkma yöntemlerinde devrim yarattı. Bu pillerin sürekli değiştirilmeleri gerektiği ve bunu yapmanın tek yolunun tehlikeli bir ameliyattan geçtiği biliniyor.

Ancak, tıbbi teknoloji dünyası, vücudun oksijen kaynağıyla çalışan implante edilebilir bir pilin geliştirilmesine tanıklık etti.

Xizheng, oksijen kullanmanın sonsuz bir pil için en belirgin kaynak olduğunu belirterek, "Düşündüğünüzde, oksijen yaşamımızın kaynağıdır. Eğer vücuttaki sürekli oksijen kaynağından yararlanabilirsek, pil ömrü geleneksel pillerdeki sınırlı malzemelerle sınırlanmayacaktır" dedi.

Xizheng, bir grup araştırmacıyla birlikte, elektrik üretmek için vücudun oksijeniyle tepkimeye girebilecek bir pil üretmeye koyuldu.

Araştırma ekibi, insan vücudunda zaten yaygın olarak bulunduğu ve aynı zamanda şarj edilebilir pillerde kullanılmak üzere geliştirildiği için sodyum bazlı bir alaşımdan pil elektrotları oluşturdu.

NANO GÖZENEKLİ ALTIN KULLANILDI

Ekip ayrıca, tek bir saç telinin genişliğinden binlerce kat daha küçük küçük gözeneklere sahip olan nano gözenekli altın kullanmayı seçti.

Araştırmacılar, tüm bu bileşiklerin zaten biyouyumlu olmasına rağmen, ince, esnek bir polimer film ile kapladıklarını söyledi ve devrim niteliğindeki buluşlarını test etmek için pili, birkaç laboratuvar faresine yerleştirdi.

İki haftalık testin ardından, farelerin herhangi bir olumsuz sağlık etkisiyle karşılaşmadığı ve elektrik çıkışının istikrarlı olduğu doğrulandı.

Üretilen voltaj 1,3 ila 1,4 volt civarında olmasına ve tıbbi cihazların ürettiği mevcut gücün altında kalmasına rağmen, uzmanlar bunun pillerinin geleceği için iyiye işaret olduğuna inanıyor.

Liu, cihazlar implante edildikten hemen sonra elektrik çıkışının dengesiz olduğunu, ancak bunun kısa sürede kendi kendini düzenlediğini kaydederek, "Pilin istikrarlı elektrik sağlayabilmesi için önce yaranın iyileşmesi, kan damarlarının pilin etrafında yeniden oluşması ve oksijen sağlaması için zaman vermemiz gerektiği ortaya çıktı. Bu şaşırtıcı ve ilginç bir bulgu çünkü pilin yara iyileşmesini izlemeye yardımcı olabileceği anlamına geliyor" dedi.