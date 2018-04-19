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  3. 19 Nisan 2018 23:05

Irak'tan Suriye'deki DEAŞ'a saldırı !

ABD öncülüğündeki DEAŞ mücadele koalisyonu, Irak Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki DEAŞ hedeflerine operasyon düzenlediğini açıkladı.

Irak'tan Suriye'deki DEAŞ'a saldırı !
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ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak Hava Kuvvetlerinin, Suriye’nin doğusunda konuşlanan DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı  açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin de onayı ile Deyrizor’un Hacin kasabasının yakınlarında DEAŞ’a ait  hedeflere hava saldırısı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada “Operasyon, koalisyonun istihbarat desteği ile Irak  Müşterek Harekat Merkezi tarafından planlandı ve icra edildi.” denildi.

Söz konusu saldırıda vurulan hedeflerin mahiyeti ile ilgili bilgi  verilmezken, hava saldırısına katılan uçak veya uçaklarla ilgili de ayrıntı  paylaşılmadı.

AA

abd , hava saldırısı , suriye , deaş
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