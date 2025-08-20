İş insanının uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen avukat hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul'da iş insanı G.İ.'nin uyuşturucu temin ettiği öne sürülen ve kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın avukat G.Ç. hayatını kaybetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören avukat G.Ç.'ye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen iş insanı G.İ. tutuklandı.
Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Çelebi, bugün hayatını kaybetti. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol