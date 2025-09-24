  1. Anasayfa
İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı

İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı
Güncelleme:

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi ve Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremleri doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy olası büyük Marmara depremi için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, hem Marmara Denizi'ndeki hem de Balıkesir'deki depremler için haftalar öncesinden uyarmıştı.

Tam işaret ettiği noktalarda, iddia ettiği büyüklükteki depremlerin meydana gelmesinin ardından uyarılarına devam eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nin derinliklerindeki 2 fay hattına dikkat çekti.

"Marmara'da kırılmayan, risk taşıyan iki tane fay var" diyen Prof. Dr. Üşümezsoy, Sözcü TV'de harita üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Biri Silivri çukuru içinde. Öbürü de Kumburgaz çukuru dediğimiz yerde, Silivri’yle Kumburgaz arasında bu fay. Ve bu kırıldıktan sonra artık başka kırılacak fay yok diyorum, deprem yok demiyorum. 40 tane hoca var, hepsi boydan boya siyahlarla gözüken yer kırılacak derken ben diyorum ki hayır, yalnızca Kumburgaz çukuruyla bu fay kırılacak. Tabiat da beni dinliyor. Bütün artçılar geldi, buraya dizildi. Kumburgaz çukuru dediğimiz, denizin içine konuşlanıyor.. 23 Nisan depreminde kırılan fay artılarla belirlenir. Neredeymiş? Tam benim 20 yıldan beri tarif ettiğim bu fayda. Adalarda ve Avcılar karşısında hiçbir artçı yok. Artçılar zayıf olan yerlerde. "

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

