İslam Memiş, hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi açıkladı

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, AK Parti iktidarının dolara müdahale için eli tetikte beklediğini belirterek hem hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi hem de bu müdahale sonrası dolar kurunun gerileyeceği seviyeyi açıkladı.

Türkiye yeniden bir kur krizinin içerisine girerken, uzman isimlerden vatandaşa gelen uyarılar devam ediyor. Altın hakkında yaptığı yorumlarla milyonların takip ettiği piyasa uzmanı İslam Memiş Yeniçağ Youtube kanalının konuğu oldu. Burada Kübra Çelebi'nin sorularını yanıtlayan Memiş, altın ve dolar hakkında çok kritik uyarılarda bulundu.

Dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket için yeni sınırın 17.30 olduğunu belirten İslam Memiş, hükümetin kura müdahale etme ihtimali için ise şöyle konuştu:

Kritik direnç seviyesi olan 16.80 seviyesi yukarı yönlü olarak kırıldı. Karşımızda son bir seçenek var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı yeni bir ekonomi paketi. Bu paketin içerisinde de ister istemez yeni bir enflasyona karşı ürün açıklanacak. Tarihi henüz belli değil ancak yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

Bu paket açıklanana kadar kur ataklarının önü açıldı. Karşımızda 17 lira seviyesinin üzerinde bir kur var. Yukarıda ise 17.30 seviyesi karşımızda yeni bir direnç seviyesi olarak durmaya devam ediyor. Acaba 17.30 seviyesinin üzerindeki ataklara müsade edip yeni bir paket açıklayıp 15.88'e inmesine neden olacak gelişmeyi mi bekliyorlar bunları göreceğiz. Bir belirsizlik var.

Ama görünen o ki, ben bu açıklanacak yeni paketi, geçtiğimiz aralık ayında açıklanan (Kur Korumalı Mevduat) gibi hızlı düşüşlere neden olmayacağını tahmin ediyorum. En iyimser rakam üzerinden bu günkü ekonomik koşullarda 15.88'in altındaki dolar kuru zor gibi görünüyor.

ERDOĞAN DOLARI BIRAKTI

AK Parti hükümetinin içine düştüğü enflasyon-kur ikilemi arasında kuru serbest bırakmayı tercih ettiğini belirten İslam Memiş, ''Bir şeyden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Ya kur tarafını serbest bırakıyorsunuz ya da enflasyon tarafını. Şu anda enflasyonu baskılamak için kurdan vazgeçilmiş gibi bir durum var'' dedi.

ALTININ PİK NOKTASI

Son günlerde yükselişini hızlandıran gram altın hakkında da konuşan İslam Memiş, ''Paket açıklandığında gram altın ya 1050 lira seviyesinden kısa vadeli geri dönebilir ya da 1200 lira seviyesinden geri dönebilir. Sonuca baktığımız zaman da 950 liraların altına sarkmanın mümkün olmadığını görüyorum.'' yorumunu yaptı