Benzine dev ''kur'' zammı geliyor

Akaryakıt ücretlerindeki zam yağmuru tam gaz devam ediyor! Artan petrol fiyatları ve dolar/TL kuru nedeniyle cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında döviz kurları ve uluslararası fiyatlara paralel olarak zamlar devam ediyor. Döviz kuru ve uluslararası fiyatlara paralel olarak gelen zamlara bir yenisi eklendi.

Benzin fiyatlarına Cuma gecesinden itibaren 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

Son olarak benzine 27 Mayıs tarihinde 1 lira 45 kuruş, 28 Mayıs tarihinde 70 kuruş, 2 Haziran tarihinde de 1 lira 22 kuruş zam gelmişti.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

Son zamla birlikte benzin 28 TL'ye dayanacak.

BRENT PETROL UÇUYOR, ZAM YAĞMURU SÜRÜYOR

Türkiye'de akaryakıt fiyatları dalar kurundaki yükselişle her geçen gün artarken benzin ve motorine gelen son zamlarla 30 TL'ye yaklaşmıştı. ABD'den gelen stok verilerinin petrol piyasasında sıkılaşma sinyalleri vermesinin ardından petrol fiyatlarında güçlü seyir sürdü. Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi, ABD ham petrolü ise 122 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 107,37 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mayıs ayı raporunda 103,35 dolardı. Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 102,47 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı mayıs ayında 98,20 dolar olarak tahmin edilmişti. Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 97,24 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 93,24 dolar olması bekleniyor.

ZAM, ZAM, ZAM... BAKIN NE OLDU!

Mayıs ayının ardından haziran da benzin ve motorine gelen zamlarla başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış mutfaklara da yansıdı. Hem sebze hem de meyve fiyatlarında güncellemeler yaşandı. Bloomberg tarafından yapılan araştırmada 1 Haziran 2021 ile 1 Haziran 2022 arasındaki akaryakıt farkı hesaplandı.

Hazırlanan rapora göre son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi gözler önüne serildi. Buna göre 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir araçla gitmek 297 TL iken 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 km'lik mesafe benzinli otomobil ile geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 TL ile kat edilirken bu yılın 1 Haziran'ında rakam 923 TL'yi buldu. Yine 2021'in 1 Haziran'ından 2022'nin 1 Haziran'ına benzinli araçla İstanbul'dan Adana'ya gidiş 576'dan bin 952'ye, Antalya'ya gidiş 427'den bin 448'e, Kars'a gidiş 898'den 3 bin 43'e, Trabzon'a gidiş ise 650'den 2 bin 203'e çıktı.

Motorin üzerinden geçen yıl ile bu yılın 1 Haziran tarihleri karşılaştırmasında ise İstanbul'dan Ankara'ya gidiş 982 TL, İzmir'e gidiş ise 1071 TL'ye yükseldi. Motorinle kat edilen mesafede harcanan tutarın miktarı İstanbul'dan Adana'ya gidişte 539'dan 2 bin 75'e, Antalya'ya gidişte 400'den bin 540'a, Kars'a gidişte 841'den 3 bin 235'e, Trabzon'a gidiş ise 609'dan 2 bin 343'e çıktı.

YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Gece yarısı motorine gelen 1,95 TL'lik zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.06'dan 28.01'e çıktı. Son zamla birlikte motorine uygulanan zam oranı yıllık yüzde 286'yı buldu.

Son 7 ayda benzine uygulanan zam oranı da yüzde 200'ü geçti. Güncel rakamlarla, benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.