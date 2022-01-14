  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oyun planı belli oldu

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oyun planı belli oldu

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oyun planı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 2021/2022 sezonunun geri kalanında Fenerbahçe’yi çalıştıracak olan İsmail Kartal’ın takımda yapacağı düzenlemelerin belli olduğu öğrenildi.

Süper Lig’de sezonun geri kalanında Fenerbahçe’nin başına geçen İsmail Kartal’ı zor görevler beklediği kaydedildi.

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre, İsmail Kartal, mental olarak dibe vurmuş oyuncuları bir hedef doğrultusunda birleştirerek Fenerbahçe’yi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.

 Göreve başladıktan sonra tesislerde yoğun mesai harcadığı belirtilen Kartal’ın, oyuncular ile yapılan çalışmaların verilerini inceleyerek uyarılarda bulunacağı bildirildi.

HEDEF SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR TAKIM
Haberde, İsmail Kartal’ın öncelikle Fenerbahçe’nin ideal 11’ini belirleyeceği ve sakat veya cezalı oyuncu olmadığı sürece kadroda değişiklik yapmayacağı iletildi.

Oyunun merkezine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci’yi koyacağı belirtilen Kartal’ın, pas sayısının artırarak seyir zevki yüksek bir takım kurmayı hedeflediği ifade edildi.

BİRİK VE BERABERLİK VURGUSU
Haberde, İsmail Kartal’ın oyunculardan belli başlı isteklerde bulunarak “Herkes vites yükseltecek. Sahaya yüreğini ortaya koyacak. Benim düşüncem tüm oyuncuların taşın altına elini soktuğu bir takım oluşturmak. Önyargım ve saplantım yok” diye konuştuğu iletildi.

 İsmail Kartal’ın takımda birlik ve beraberlik ortamı oluşturmak istediği kaydedilirken Mesut Özil, Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile yaptığı toplantıda bu konuda tecrübeli oyunculardan kendisine yardımcı olmalarını istediği öğrenildi.

Etiketler ismail kartal fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kira dehşeti! Suriyeli ailenin ev sahibi baltayla kapıya dayandı ve...
İnsanlık tarihini değiştirecek tarihi keşif!
Memur ve emeklilerin ek zammı haftaya kaldı
Enes Kara'nın babası: ''Evladımı intihara sürükleyenler ateist arkadaşları''
Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması: ''AK Partili üst düzey bir isim bizi yokladı''
İstanbul'un köklü lisesinde skandal: Öğretmen, yetişkin içerikli film yıldızı çıktı
İnşaat işçisi çalışanını bagajda taşıyan patrona tepki yağdı
Kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Faiz oranları uçtu
AK Partili eski bakandan AK Parti'yle ilgili ortalığı karıştıracak sözler
Koronavirüs salgınındaki en ''şanssız'' insan grubu belli oldu