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  3. 12 Kasım 2018 20:56

İsrail Gazze'yi böyle bombalıyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattı.

İsrail Gazze'yi böyle bombalıyor
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail  tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava  saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız,  Gazze'de terör hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan  açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği  ifade edilmişti.

Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara  ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze'den İsrail tarafına 80 roket atıldığı,  bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını ise Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse  isabet ettiğini ve bir kişinin ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında  düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan  çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail  askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar  iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast  düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir  güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı."  ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7  Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise  çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını  duyurmuştu.

AA

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