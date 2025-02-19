İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
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İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu.
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Gemi trafiği, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
İHA
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