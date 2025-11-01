''İstanbul Senin'' soruşturmasında 4 tutuklama

  1. Anasayfa
İBB'ye ait İstanbul Senin uygulaması üzerinden vatandaşların bilgilerinin sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin “Darkweb” üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. Aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ve yurtdışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İ.K., İBB Dijital Medya Koordinatörü U.Y., İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli Y.Ş. ve B.G., 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı S.P. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İ.K., İBB Dijital Medya Koordinatörü U.Y., İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli Y.Ş. ve B.G., ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklandı. Öte yandan İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

