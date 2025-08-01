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İstanbul uçağında ''sabırsız yolcu'' krizi: Polis çağrıldı!

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Sofya-İstanbul seferini tamamlayan yolcu uçağı park yerine ulaşmadan bazı yolcular ayağa kalktı. Kabin memurunun uyarılarına aldırış etmeyen ve zorluk çıkaran yolculara polis tarafından kural dışı yolcu prosedürü uygulandı.

Pegasus Havayolları'nın Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, uçağın park yerine ilerleyişi sırasında bazı yolcular ayağa kalktı. Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

PARA CEZASI UYGULANABİLECEK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atarak, iniş sonrası kurallara uymayan yolculara yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. 2 Mayıs 2025'te yayımlanan 'Yolcu Anonsları Genelgesi' kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık idari para cezası uygulanabilecek.

DHA

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Etiketler sofya istanbul pegasus uçak yolcu
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