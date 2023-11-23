İstanbul ve Bursa'da torbacı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 156 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul ve Bursa'da Narkogüç-37 Operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda, 156 sokak satıcısı yakalandı. Ayrıca, narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 116 bin 500 uyuşturucu hap, 44 kilo 750 gram bonzai, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, esrar, eroin ve kokain ile 8 tabanca, 3 tüfek ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.
DHA
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