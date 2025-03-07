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İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yasak kararı

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yasak kararı
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Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sabah saat 08.00'dan ertesi gün 08.00'a kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden, 08.03.2025 günü saat 19:30'da idaremiz Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler caddesine toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 08.03.2025 günü saat 08.00 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır. 08.03.2025 günü Beyoğlu İlçemiz dahilinde yapılmak istenilen yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer vb. etkinliklerin, ayrıca gün içerisinde aynı konunun devamı niteliğindeki gerçekleştirilmek istenen etkinliklerde ve eylemlerde alınacak emniyet tedbirler kapsamında saat 12:00 itibariyle; Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerin yapılması, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, ayrıca gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması ve diğer vb. etkinliklerin yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerin yapılması kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

 

DHA

Etiketler "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" eylem gösteri
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