İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, sabah 05.45 itibariyle trafiğe kapanacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle:



D-100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi iki yönlü olarak, 10. Yıl Caddesi'nin, Edirnekapı'nın, Oğuzhan Caddesi'nin, Sofular Caddesi'nin, Halıcılar Caddesi'nin, Akdeniz Caddesi'nin, Akşemsettin Caddesi'nin, Ordu Caddesi'nin ve Atatürk Bulvarı'nın Aksaray ve Keçeci Meydan Sokağı'nın Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak. Hal Yolu'nun güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddelerinin Vatan Caddesi'ne katılım yollarının da trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Alternatif güzergahlar da açıklandı

Ayrıca Valilik, trafiğe kapatılacak yollar için alternatif güzergahların; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu olduğunu duyurdu.

İHA