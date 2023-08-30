İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu.
İşte kapanan o yollar ve alternatif güzergahlar...
Kapatılacak yollar ve güzergâh bilgileri ise şu şekilde belirlendi:
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler
D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri
Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar
Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
Sahil Kennedy Caddesi
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