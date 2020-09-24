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  3. 24 Eylül 2020 14:18

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü! 120 km hızla makas attı

İstanbul'da 120 kilometre hızla gidip makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü kameraya yansıdı. Öte yandan Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu arka kapağı açık halde ilerlerken görüntülendi.

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İlk görüntüler Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir sürücü tarafından çekildi. Çevre sakinlerinin ve yolu kullanan sürücülerin sık sık şikayet ettiği hafriyat kamyonlarından biri yine kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken sürücü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemedi. Bir sol şeride bir sağ şeride geçen hafriyat kamyonu makas atarak yoluna devam etti. Sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.

HAFRİYATIYLA KORKUTTU
Öte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi. Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.



DHA

hafriyat kamyonu
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