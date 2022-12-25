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İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
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İstanbul Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İşçiler yangından son anda kurtarıldı.

İstanbul Maltepe’de geri dönüşüm deposunda, işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. Yangında işçiler canını zor kurtarırken, alevlere teslim konteyner havadan görüntülendi.

Yangın, Maltepe Yalı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda, işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde saat 10.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

İddiaya göre, konteynerde kalan işçiler, alevleri görünce canını zor kurtardı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, işçilerin kaldığı 2 katlı konteyner havadan dron ile görüntülendi.

Konu hakkında konuşan işçilerden Seyithan Doğru, “Yangın sadece elektrik kaçağından meydana geldi. İçeride mahsur kalma yok. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Şu an olay yerine müdahale ediliyor. Burası geri dönüşüm deposu. Burada toplam 5 tane konteyner bulunuyor” dedi.

Etiketler işçi yangın
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