İstanbul'da İTÜ'lü öğrencileri üniversiteye kilitlediler
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İTÜ Maçka Kampüsü’nde güvenlik kapıları kilitledi. Öğrencilerin camlardan çıkarak eylemlere dahil olmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla üniversite öğrencileri tarafından başlatılan eylemler, İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından da sürüyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrenciler Maçka Kampüsü’nde bir araya geldi. Ancak, üniversite güvenliğinin kapıları kilitlemesi sebebiyle öğrenciler okula giremedi.
Kampüsteki öğrencilerin aktardığına göre içerideki öğrencileri dışarıya çıkmakta, dışarıdaki öğrenciler ise içeriye girmekte başarılı olmayayınca içerideki öğrencilerin üniversitenin camlardan çıktı.
O anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.
İTÜ öğrencilerinin sosyal medya ağı olan “Arı24” hesabından yapılan paylaşımda “İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.
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