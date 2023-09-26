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İstanbul'da okul servisi alev alev yandı

İstanbul'da okul servisi alev alev yandı
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İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okul servis aracı, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Salih Erba'nın kullandığı Volkswagen marka 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünden seyir halinde bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Servis şoförü alevleri yangın tüpüyle söndürmek istedi. Bir anda alevlerin yükselmesi üzerine Erba, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yanan aracı söndürdü. Yaşanan olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Etiketler alev otobüs istanbul
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