  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da terör estiren çetelere büyük operasyon

İstanbul'da terör estiren çetelere büyük operasyon

İstanbul'da terör estiren çetelere büyük operasyon
Güncelleme:

İstanbul'un 12 ilçesinde son bir ayda çetelere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 165 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik İstanbul'un 12 ilçesinde son 1 ayda geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslarla ilgili olarak son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç çeteleri olarak tabir edilen, "işyeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit" suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik yürütülen söz konusu çalışmalarda Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 40 eyleme karışan 165 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise ikisi otomatik, biri kurusıkı olmak üzere 259 tabanca, biri pompalı tüfek olmak üzere 3 uzun namlulu silah, bu silahlara ait bin 40 mermi, 329 ateşli silah mekanizması, 89 namlu ve 3 yasadışı silah atölyesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlıların 94'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 42 kişinin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının yer aldığı sergi alanına gelerek birim müdürlerini tebrik eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yıldız, "Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski, yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi.

İHA

text-ad
Etiketler istanbul çete operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel manken boşanma kararının nedenini ağlaya ağlaya anlattı! Güzel manken boşanma kararının nedenini ağlaya ağlaya anlattı! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Kış havasına mola: Yağışlar ve soğuk Türkiye'yi terk ediyor! Kış havasına mola: Yağışlar ve soğuk Türkiye'yi terk ediyor! Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Tapudan notere, kiradan araçlara kadar iktidarın zam sağanağı komisyondan geçti! Tapudan notere, kiradan araçlara kadar iktidarın zam sağanağı komisyondan geçti! Şehit babasına ''dilenci'' deyip, hem hakaret etti hem de darbetmeye kalkıştı! Şehit babasına ''dilenci'' deyip, hem hakaret etti hem de darbetmeye kalkıştı! Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Milletin vekilleri çabuk yoruldu: AK Parti'nin teklifi Meclis'i 1 haftalık kafa tatiline soktu! Milletin vekilleri çabuk yoruldu: AK Parti'nin teklifi Meclis'i 1 haftalık kafa tatiline soktu!
İstanbul'da akılalmaz olay: Viyadüğün derzi koptu; onlarca aracın lastği patladı, yaralılar var İstanbul'da akılalmaz olay: Viyadüğün derzi koptu; onlarca aracın lastği patladı, yaralılar var Bu sefer kaçak değil izinli: ''Burada 3 ton altın var'' deyip kazdılar Bu sefer kaçak değil izinli: ''Burada 3 ton altın var'' deyip kazdılar Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! TRT çalışanlarının maaş banka promosyonu ''yok artık'' dedirtti TRT çalışanlarının maaş banka promosyonu ''yok artık'' dedirtti Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Ünlü oyuncunun minik kızından kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ünlü oyuncunun minik kızından kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı! Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü İstanbul Boğazı'nda ünlü mankenin çocuğuyla birlikte jet sörf şovu olay oldu! İstanbul Boğazı'nda ünlü mankenin çocuğuyla birlikte jet sörf şovu olay oldu!