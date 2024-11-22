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İstanbul'da uçaklar iniş yapamadı

İstanbul'da uçaklar iniş yapamadı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur attı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'u iptal edilirken rüzgarın hızının artmasından dolayı Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. İstanbul Havalimanı'nda ise şu an itibariyle uçuş operasyonlarında bir aksaklık yaşanmıyor.

AJET'TEN AÇIKLAMA

İptal kararının ardından AJET Havayolları sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal ettiğini duyurmuştu. Uçuşların iptal olmasının ardından AJet ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İptal edilen seferlerden etkilenen yolcularımız, -alternatif seferlere yönlendirilmiştir. SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi. 

DHA

Etiketler istanbul sabiha gökçen havalimanı uçak
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