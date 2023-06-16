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İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat: Trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat: Trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı
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İstanbul’da yaz tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatili için şehirden ayrılanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Okulların tatile girmesiyle birlikte tatil planı yapan aileler yola çıkınca, İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Tatil için okulun kapanmasını bekleyen veliler, öğrencilerin karne almasının ardından yola çıktı.

YOĞUNLUK YÜZDE 69'A ULAŞTI

Yola düşen aileler megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre 17.30 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

Etiketler trafik yoğunluk istanbul
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