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  3. 13 Ocak 2019 16:19

İstanbul'daki DHKP-C bombacısı yakalandı !

İstanbul Beyoğlu'nda EYP patlatan bir DHKP-C bombacısı görüntülerin incelenmesi sonrası yakalandı.

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İstanbul Beyoğlu'nda 9 Ocak tarihinde bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakılarak uzaktan kumanda sistemiyle patlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, patlamayla ilgili olarak çalışma başlatırken, TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP'yi bırakan şüpheli B.D.E.'yi tespit etti. Şüpheli B.D.E.'nin DHKP-C terör örgütünden poliste kaydının bulunduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP’yi bırakan şüpheli B.D.E.’yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.’nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.’nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.’nin Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı B.D.E.’nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı. (

DHA

patlama , dhkp c , pkk
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