İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da perşembe günü kapatılacak yollar belli oldu. Vatandaşların alternatif güzergahları kullanması önerildi.
İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlik sebebiyle perşembe sabahı saat 7'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlar ise belli oldu.
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 07.00-Program Bitişi)
1- Ramı Kışla Caddesi
2- Fevzipaşa Caddesi (Edırnekapı-Vezneciler)
3- Darüşşafaka Caddesi
4- Büyük Karaman Saddesi
5- Macar Kardeşler Caddesi
6- Akdeniz Caddesi
7- İftaıye Caddesi
8- Mıhcılar Caddesi
9. 15 Temmuz Şehitler Caddesi
10-Ramı Kışla Caddesi Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığa Doğru Bayrampaşa Yönü (Geçici Kapama)
11-Fatih Türbesi Sokak
12-Şehzadebaşı Caddesi
Alternatif Yollar
1 - Vatan Caddesi
2 - Millet Caddesi
3 - Haliç Caddesi
4 - Sahil Kennedy Caddesi
5 - Balat Yolu
6 - Mustafa Kemal Paşa Caddesi
7 - Atatürk Bulvarı
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