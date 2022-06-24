  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da perşembe günü kapatılacak yollar belli oldu. Vatandaşların alternatif güzergahları kullanması önerildi.

İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlik sebebiyle perşembe sabahı saat 7'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlar ise belli oldu.

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 07.00-Program Bitişi)

1- Ramı Kışla Caddesi
2- Fevzipaşa Caddesi (Edırnekapı-Vezneciler)
3- Darüşşafaka Caddesi
4- Büyük Karaman Saddesi
5- Macar Kardeşler Caddesi
6- Akdeniz Caddesi
7- İftaıye Caddesi
8- Mıhcılar Caddesi
9. 15 Temmuz Şehitler Caddesi
10-Ramı Kışla Caddesi Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığa Doğru Bayrampaşa Yönü (Geçici Kapama)
11-Fatih Türbesi Sokak
12-Şehzadebaşı Caddesi

Alternatif Yollar

1 - Vatan Caddesi
2 - Millet Caddesi
3 - Haliç Caddesi
4 - Sahil Kennedy Caddesi
5 - Balat Yolu
6 - Mustafa Kemal Paşa Caddesi
7 - Atatürk Bulvarı

Etiketler yollar trafiğe kapatılacak istanbul trafik etkinlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Bozdağ: ''Adayımız Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır''
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
İstanbul'da kreşte skandal! 17 aylık bebek kabusu yaşadı
Memurların fazla mesai ücreti zammı belli oldu
Mahalleli trafik magandasını yakalayıp aracını ters çevirip öldüresiye dövdü
Milyonlarca memurun beklediği ek ödeme tarihleri belli oldu
Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu
Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler
Bomba kadro! Netflix'in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın oyuncu kadrosu ve yayın tarihi belli oldu
Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?