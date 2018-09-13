İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline otobüs hattı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi.

İBB'den TEKNOFEST için ücretsiz otobüs seferleri

İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Saat 09.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

Sefer planlaması yapılan merkezler şöyle:



Taksim Gümüşsuyu İETT peronları



Mecidiyeköy E-5 yanı İETT peronları



Kadıköy İskele İETT peronları



Beşiktaş İskele İETT peronları



Üsküdar İskele İETT peronları



Ümraniye Tepeüstü İETT peronları



Yenibosna Aktarma İstasyonu İETT peronları



Eminönü Sahil İETT peronları



Hadımköy Sondurak İETT peronları



Eyüpsultan Feshane İSPARK otoparkı



Maltepe Metro İstasyonu



Kartal E-5 İETT peronları



Büyükçekmece Tuyap Merkezi



Küçükçekmece Stad yanı İETT durağı



Sarıyer son durak İETT peronları



Seyrantepe Metro İstasyonu