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  3. 13 Eylül 2018 15:14

İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline otobüs hattı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi.

İBB'den TEKNOFEST için ücretsiz otobüs seferleri

İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Saat 09.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.
Sefer planlaması yapılan merkezler şöyle:

Taksim Gümüşsuyu İETT peronları

Mecidiyeköy E-5 yanı İETT peronları

Kadıköy İskele İETT peronları

Beşiktaş İskele İETT peronları

Üsküdar İskele İETT peronları

Ümraniye Tepeüstü İETT peronları

Yenibosna Aktarma İstasyonu İETT peronları

Eminönü Sahil İETT peronları

Hadımköy Sondurak İETT peronları

Eyüpsultan Feshane İSPARK otoparkı

Maltepe Metro İstasyonu

Kartal E-5 İETT peronları

Büyükçekmece Tuyap Merkezi

Küçükçekmece Stad yanı İETT durağı

Sarıyer son durak İETT peronları

Seyrantepe Metro İstasyonu

DHA

ibb , sponsor , teknofest , ulaşım
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