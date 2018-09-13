İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline otobüs hattı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi.
İBB'den TEKNOFEST için ücretsiz otobüs seferleri
İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Saat 09.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.
Sefer planlaması yapılan merkezler şöyle:
Taksim Gümüşsuyu İETT peronları
Mecidiyeköy E-5 yanı İETT peronları
Kadıköy İskele İETT peronları
Beşiktaş İskele İETT peronları
Üsküdar İskele İETT peronları
Ümraniye Tepeüstü İETT peronları
Yenibosna Aktarma İstasyonu İETT peronları
Eminönü Sahil İETT peronları
Hadımköy Sondurak İETT peronları
Eyüpsultan Feshane İSPARK otoparkı
Maltepe Metro İstasyonu
Kartal E-5 İETT peronları
Büyükçekmece Tuyap Merkezi
Küçükçekmece Stad yanı İETT durağı
Sarıyer son durak İETT peronları
Seyrantepe Metro İstasyonu
DHA