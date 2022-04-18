İstanbul'u kaplayan toz bulutu havadan böyle görüntülendi
İstanbul’u kaplayan çöl tozu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki bir yolcu telefonunla gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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