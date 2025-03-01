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İstanbul'un lüks semti Bebek'te vale operasyonu

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İstanbul Bebek'te valelere yönelik denetimlerde yoldaki dubalara ve mekanların önündeki vale çadırlarına el konuldu. Vale yeterlilik belgesi olmayan 7 kişiye de para cezası uygulandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ekipleri tarafından 25 Şubat'ta Bebek'te vale denetimi gerçekleştirildi. Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı. Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan vale çadırları ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.

7 KİŞİYE 6 BİN 498 LİRA CEZA

Denetimde vale yeterlilik belgesi olmayan B.S. (21), S.S. (28), R.K. (24), M.K. (30), A.L. (64), F.G. (32) ve M K.'ya (31) toplamda 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. M.K.'nın poliste 3, B.S.'nin ise 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan denetim ise kameralara yansıdı. 

İstanbul Bebek'te valelere yönelik denetimlerde yoldaki dubalara ve mekanların önündeki vale çadırlarına el konuldu. Vale yeterlilik belgesi olmayan 7 kişiye de para cezası uygulandı.

DHA

Etiketler Beşiktaş bebek vale zabıta
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