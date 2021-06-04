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İşte Erdoğan'ın 2023'te aday olarak karşısında görmek istediği 2 isim

İşte Erdoğan'ın 2023'te aday olarak karşısında görmek istediği 2 isim

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde peş peşe gelen anketler, Cumhur İttifakı'ndaki oy kaybını hatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın, Erdoğan'a karşı olan şansının yüksek olduğunu gösterse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 için karşısında görmek istediği rakipleri belli oldu.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı istediğini yazdı.

"Erdoğan, karşısına Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın çıkarılmasını istiyor ve bekliyor. Bu 2 isimden hangisi karşısında olursa mutlaka kazanacağını hesap ediyor." ifadelerini kullanan Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

 Yandaşlar, son günlerde anket taarruzuna geçince merak edip saray kaynaklarıma yöneldim. Onlara anket sonuçları ve değerlendirmelerini sormadım. Tayyip Erdoğan’ın karşısında en çok kimi aday olarak görmek istediğini merak ettim. Net isim vererek konuştular. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor;

-Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm ısrarlı açıklamaları ve geliştirdiği yeni stratejilere rağmen kendisinin karşısına aday olarak çıkacağına ufak da olsa bir ihtimal vermiyor.

-Erdoğan, karşısına Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın çıkarılmasını istiyor ve bekliyor. Bu 2 isimden hangisi karşısında olursa mutlaka kazanacağını hesap ediyor.

-Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan kampanyalarla, “Ekrem İmamoğlu eşittir HDP/PKK” algısının kamuoyuna iyice pekiştirildiğini ve artık bu algının tersine çevrilmesinin imkansız olduğunu düşünüyor.

 

– Erdoğan, Mansur Yavaş’ın Ankara’yı iyi yönetemediğini başarılı proje ve icraatlara imza atamadığını etrafına anlatıyor. Bu yüzden karşına çıkarsa ilk turda yeneceğini hesap ediyor. Erdoğan, yakın çevresine “Mansur Yavaş aleyhine bir şeyler söylemeyin. Ona karşı sessiz kalın” talimatı vermiş. “Seçim sathı mahaline girdiğimizde son 4 ayda düzenleyeceğimiz kampanyalarla ‘Ankara’yı yönetemeyen devleti mi yönetecek’ der ezer geçeriz” demiş.

Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkmasını istediği adaylar arasında ilk tercihi kimmiş?.. Sorumun cevabı;

Mansur Yavaş…

Neden?..

 Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş’ı ilk turda yeneceğini hesaplıyormuş. Eğer, ikinci tercihi Ekrem İmamoğlu karşısında olursa, ikinci tura kalma ihtimaline karşı, İYİ Parti seçmeninin ya ona oy vererek ya da sandığa gitmeyerek kendisine destek olacağına inanıyormuş.

Evdeki hesap çarşıya uyar mı?.. Yaşayarak göreceğiz!..

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Etiketler mansur yavaş recep tayyip erdoğan seçimler ekrem imamoğlu
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