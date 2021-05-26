Son ankette Erdoğan'a büyük şok: Muhalefet adayı kim olursa olsun...

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Siyaset Paneli” mayıs ayı araştırma sonuçlarında çarpıcı rakamlar ortaya çıktı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Siyaset Paneli” mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 ilden 3 bin 140 kişinin katılımıyla yapıldı.

“Sizce Türkiye nasıl yönetilmektedir?” sorusuna ise yanıtlar şöyle oldu: “Kötü yönetilmektedir” diyenler yüzde 50,1, “Ne iyi ne kötü yönetilmektedir” diyenler yüzde 22,8, “İyi yönetilmektedir” diyenler yüzde 25,3, “Bilmiyorum/Cevap yok” diyenler yüzde 1,7.







Araştırmada erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 50,4, erken seçime karşı çıkanların oranı yüzde 39,5 olarak ölçüldü. Kararsız olduğu söyleyenler yüzde 8,5, cevap vermek istemeyenler ise yüzde 1,6 oldu.





Yüzde 58,8 parlamenter sisteme dönmek isterken, yüzde 31,7 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyor.





Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 39,6'da kaldı. Yüzde 50,5 “asla oy vermeyeceğini”, yüzde 2 oy kullanmayacağını belirtti ve yüzde 7,9 “Oy verebilirim de vermeyebilirim de” dedi.





Adayın kim olduğuna bakmaksızın muhalefeti destekleyeceğini söyleyenlerin oranı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyleyenlerin oranını geçmiş durumda.



