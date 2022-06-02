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İşte İstanbul'da bir haftada sınır dışı edilen kaçak sığınmacı sayısı

İşte İstanbul'da bir haftada sınır dışı edilen kaçak sığınmacı sayısı

İstanbul Valiliği, kentte 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 6 bin 686 olduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmenlere ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.102 düzensiz göçmen, İstanbul havalimanından ülkelerine geri gönderilmiştir." denildi.

Valilik açıklamasının devamında "Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. Tuzla Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

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