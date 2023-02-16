İsveç ekibinin köpeği Killian enkaz altından 17 can kurtardı

Kahramanmaraş ve Malatya'da enkaz altından canlı kurtarmak için çalışma yürüten İsveç ekibinin köpeği Killian'ın, 17 kişinin yerini tespit ederek kurtarılmalarını sağladı.

Türkiye'yi dünya ülkeleri, 7.7 ve 7.6'lık felaketlerden sonra yalnız bırakmadı.

Birçok ülkeden arama kurtarma ve insani yardım geldi. İsveç de o ülkelerden biri oldu.

İsveç, depremden sonra hem Kahramanmaraş hem de Malatya'da arama kurtarma ekipleri ile çalışmalara destek verdi.

Ekibin uzman köpeği Killian da aramalarda ön plandaydı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği, ülke medyasında Killian'ın başarılarının gündeme geldiğini duyurdu.

17 can kurtardı

Buna göre Killian, çalışmalarda 17 canlı depremzedenin yerini tespit ederek kurtulmasına vesile oldu.

Büyükelçilik tarafından yapılan paylaşımda, "İsveç medyasına göre, Killian, Türkiye'de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir." ifadeleri kullanıldı.