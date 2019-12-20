İzmir Barosu'ndan kayyum tepkisi: ''Siyasi darbe teşebbüsüdür''

Baronun açıklaması şöyle:

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“İçişleri Bakanlığı, 18 Aralık tarihinde Varto, Bulanık, Erentepe ve Urla Belediye Başkanlarını haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden almış ve bu belediyelere kayyum atamıştır. Son atamalarla birlikte bugün Türkiye’de halk iradesi ile seçilen belediyelerden 32’sinde kayyumlar görev yapmaktadır.

31 Mart yerel seçimlerinde istediğini elde edemeyen siyasi iktidar, belediyelere yaptığı kayyum atamalarıyla seçmen iradesini hiçe saymış ve kalıcılaşmış bir olağanüstü hal rejimini fiilen uygulamaya geçirmiştir. Son olarak İzmir Urla’da sergilenen tutum ile kayyum rejiminin tüm ülke sathında yaygınlaştırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu yol çok tehlikeli bir yoldur.

Hiçbir temel hak ve özgürlüğe saygı göstermeyen, yaşadığı seçim yenilgilerini seçmenin iradesini yok sayarak bertaraf etmeye çalışan iktidar erkinin yaptığı açıkça bir siyasi darbe teşebbüsüdür. Demokratik bir toplumda bunun kabulü mümkün değildir.

Seçilme yeterliliğini kaybetmeyen hiç kimse siyasi bir kararla belediye başkanlığı görevinden alınamaz. Herhangi bir nedenle görevini sürdüremeyen belediye başkanlarının yerine ise yine seçilmişler vekalet eder. Bu nedenle kayyum kararlarının demokratik bir hukuk devletinde yeri yoktur. Bugüne kadar kendilerine iletilen her demokratik talebe seçim sandığını işaret eden iktidara, sandığa ve halk iradesine saygılı olması gereğini bir kez daha hatırlatıyor, iktidarı söz konusu antidemokratik uygulamalarını bir an önce sonlandırmaya davet ediyoruz.”