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  3. 03 Kasım 2020 21:38

İzmir depreminin 65. saatinde enkazdan kurtarılan Elif ayağa kalktı

İzmir'de depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'ten yeni görüntüler geldi.

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İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı. Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde; çevresine gülücükler saçtığı görüldü.

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