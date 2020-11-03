İzmir depreminin 65. saatinde enkazdan kurtarılan Elif ayağa kalktı

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İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı. Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde; çevresine gülücükler saçtığı görüldü.
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