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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı!

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı!
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Sirkeci'de raydan çıktı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Sirkeci'de raydan çıkması sonucu duraklarda yoğunluk oluştu.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Bağcılar istikametinde Sirkeci'deki duraktan hareket ettikten kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi. Duraklarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

İhbar üzerine polis, zabıta ve Metro A.Ş. ekipleri olay yerine geldi. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

 Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Etiketler tramvay yol Kabataş-Bağcılar hattı
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