Kabil Havalimanı bilmecesi! Bakan Akar'dan yeni açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Afganistan konusundaki temaslarının sürdüğünü söyleyerek, "Kabil Havalimanı için şu anda alınmış bir karar yok. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Kırgızistan ve Tacikistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı’na ilişkin açıklamada bulundu.

Akar, “Kabil Havalimanı için şu anda alınmış bir karar yok. Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Akar, ABD ile teknik görüşmeler konusunda ise şunları ifade etti:

“Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum.”

Kırgızistan’daki FETÖ faaliyetleri ile ilgili de konuşan Savunma Bakanı, “Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu belirttik, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi hatırlattık” dedi.