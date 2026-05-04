Kabine toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ele alınacak.

Takvime göre Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Eğer hükümet, arife günü olan 26 Mayıs Salı ve öncesindeki pazartesi günlerini idari izin kapsamına alırsa, vatandaşlar toplamda 9 günlük bir tatil imkanı yakalayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konunun kabinede değerlendirileceğini belirterek, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağını ifade etmişti.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci

Toplantıda dış politika ve güvenlik konuları geniş bir yer tutacak. Orta Doğu'daki son gelişmeler, ABD-İran arasındaki barış görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın enerji piyasalarına etkileri detaylandırılacak. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılabilecek hukuki adımlar ve MİT tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Okullarda alınacak tedbirler

Gündemin bir diğer önemli başlığı ise Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları. Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca, artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve enflasyonla mücadele kapsamında alınacak ek önlemler de kabine üyelerinin masasında olacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Haber3.com Haber Merkezi