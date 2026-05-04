  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kabine toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ele alınacak.

Takvime göre Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Eğer hükümet, arife günü olan 26 Mayıs Salı ve öncesindeki pazartesi günlerini idari izin kapsamına alırsa, vatandaşlar toplamda 9 günlük bir tatil imkanı yakalayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konunun kabinede değerlendirileceğini belirterek, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağını ifade etmişti.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci

Toplantıda dış politika ve güvenlik konuları geniş bir yer tutacak. Orta Doğu'daki son gelişmeler, ABD-İran arasındaki barış görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın enerji piyasalarına etkileri detaylandırılacak.  Ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılabilecek hukuki adımlar ve MİT tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Okullarda alınacak tedbirler

Gündemin bir diğer önemli başlığı ise Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları. Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca, artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve enflasyonla mücadele kapsamında alınacak ek önlemler de kabine üyelerinin masasında olacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları
Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları
Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler...
Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler...
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...
Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı
Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi!
Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi!
Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...
Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi!
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi!
Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti
Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti
Etiketler kabine toplantısı kurban bayramı tatil beştepe orta doğu terörsüz Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var İki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaşam savaşı veriyor İki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaşam savaşı veriyor ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ile CHP ve Erdoğan ile İmamoğlu'nun oy farkı olay oldu! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ile CHP ve Erdoğan ile İmamoğlu'nun oy farkı olay oldu! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler... Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler... Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Her satırı ayrı olay olacak! Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Her satırı ayrı olay olacak! Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Türkiye'de sigara satışına Japonya modeli: Artık kimlikle satılacak! Türkiye'de sigara satışına Japonya modeli: Artık kimlikle satılacak!